СМИ: в Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в Россию

Как сообщил Бергман, представители американской разведки недавно тайно встречались со своими израильскими коллегами для обсуждения текущего положения дел.

По его словам, американцы утверждают, что у Владимира Путина есть «рычаги давления» на Трампа, поэтому израильским властям следует впредь «проявлять осторожность» в том, что касается обмена секретной информацией с Белым домом и Национальным советом по вопросам безопасности.

Кроме того, израильтянам, как утверждает Бергман, посоветовали вообще не обмениваться никакими секретными данными с Белым домом до тех пор, пока не будет ясно, что никаких «неподобающих» связей с Москвой у Трампа нет.

Израиль особо опасается того, что его секретные данные попадут в Иран, который состоит в дружеских отношениях с Москвой, но враждебен по отношению к Тель-Авиву, отмечается в статье.

По данным издания, израильские и американские спецслужбы тесно сотрудничают с начала 00-х. Несмотря на переговоры с Ираном по ядерной программе, США продолжают получать через Израиль разведданные об этой стране.

Ранее такие СМИ, как BuzzFeed и CNN, писали о том, что у «российских агентов» якобы есть компромат на Трампа. Сам избранный президент назвал эти сообщения фальшивкой.