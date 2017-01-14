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16:11 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в Россию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Израильские чиновники опасаются, что секретные данные, которыми Тель-Авив делился с Вашингтоном в последние 15 лет, могут через администрацию Дональда Трампа попасть в Россию, а затем в Иран, пишет The Independent со ссылкой на журналиста газеты «Едиот Ахронот» Ронена Бергмана.

Источник: Reuters

Как сообщил Бергман, представители американской разведки недавно тайно встречались со своими израильскими коллегами для обсуждения текущего положения дел.

По его словам, американцы утверждают, что у Владимира Путина есть «рычаги давления» на Трампа, поэтому израильским властям следует впредь «проявлять осторожность» в том, что касается обмена секретной информацией с Белым домом и Национальным советом по вопросам безопасности.

Кроме того, израильтянам, как утверждает Бергман, посоветовали вообще не обмениваться никакими секретными данными с Белым домом до тех пор, пока не будет ясно, что никаких «неподобающих» связей с Москвой у Трампа нет.

Израиль особо опасается того, что его секретные данные попадут в Иран, который состоит в дружеских отношениях с Москвой, но враждебен по отношению к Тель-Авиву, отмечается в статье.

По данным издания, израильские и американские спецслужбы тесно сотрудничают с начала 00-х. Несмотря на переговоры с Ираном по ядерной программе, США продолжают получать через Израиль разведданные об этой стране.

Ранее такие СМИ, как BuzzFeed и CNN, писали о том, что у «российских агентов» якобы есть компромат на Трампа. Сам избранный президент назвал эти сообщения фальшивкой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявления о наличии у Кремля компромата на Трампа «абсолютной чушью».

Комментарии
5
Евгений
Дак пол Израиля из РФ. Из них процентов то 5-10 точно нам информацию сливают...
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Yarik
Израиль же постоянно беседует с Путиным и говорит,что мы друзья,а тут какую-то от нас секретную инфу скрывает.
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sidor 747
Влиятельность евреев подорвана, теперь во всём виноваты Русские!!!!!! ;)
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