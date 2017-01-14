Куйвашев съездил в скандальную Серебрянку: «В понедельник подпишу распоряжение»

Ранее президент Владимир Путин дал главе региона, решить этот вопрос и отчитаться до 1 июня.
«Посетил посёлок Серебрянка, пообщался с жителями. В понедельник подпишу распоряжение о создании рабочей группы по приведению автомобильной дороги г. Нижний Тагил — с. Серебрянка в достойное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Как уже писал «УралПолит.Ru», о ситуации с дорогой Владимиру Путину рассказали свердловские журналисты во время традиционной пресс-конференции — весной дорогу затапливает, и жители оказываются отрезанными от мира и вынуждены брать продукты в долг, так как не могут съездить за деньгами. Президент заявил, что отреагирует вместе с местными властями.
Предприсание о ремонте дороги ранее вынесло руководство свердловского управления ГИБДД.
Отметим, что о проблемном состоянии дороги жители Серебрянки заявляют уже несколько лет. Год назад из-за неудовлетворительного состояния грунтовой дороги жители населенного пункта на некоторое время оказались отрезаны от крупных населенных пунктов, в связи с чем была затруднена в том числе доставка продуктов питания.