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17:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев съездил в скандальную Серебрянку: «В понедельник подпишу распоряжение»

СЕРЕБРЯНКА, 14 января, ИА УралПолит.Ru. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил поселок Серебрянка, жители которого уже несколько лет добиваются реконструкции дороги, связывающий населенный пункт с Нижним Тагилом.

Ранее президент Владимир Путин дал главе региона, решить этот вопрос и отчитаться до 1 июня.

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«Посетил посёлок Серебрянка, пообщался с жителями. В понедельник подпишу распоряжение о создании рабочей группы по приведению автомобильной дороги г. Нижний Тагил — с. Серебрянка в достойное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Как уже писал «УралПолит.Ru», о ситуации с дорогой Владимиру Путину рассказали свердловские журналисты во время традиционной пресс-конференции — весной дорогу затапливает, и жители оказываются отрезанными от мира и вынуждены брать продукты в долг, так как не могут съездить за деньгами. Президент заявил, что отреагирует вместе с местными властями.

Предприсание о ремонте дороги ранее вынесло руководство свердловского управления ГИБДД.

Отметим, что о проблемном состоянии дороги жители Серебрянки заявляют уже несколько лет. Год назад из-за неудовлетворительного состояния грунтовой дороги жители населенного пункта на некоторое время оказались отрезаны от крупных населенных пунктов, в связи с чем была затруднена в том числе доставка продуктов питания.

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Куйвашев съездил в скандальную Серебрянку: «В понедельник подпишу распоряжение»
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