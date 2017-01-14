Куйвашев съездил в скандальную Серебрянку: «В понедельник подпишу распоряжение»

«Посетил посёлок Серебрянка, пообщался с жителями. В понедельник подпишу распоряжение о создании рабочей группы по приведению автомобильной дороги г. Нижний Тагил — с. Серебрянка в достойное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Как уже писал «УралПолит.Ru», о ситуации с дорогой Владимиру Путину рассказали свердловские журналисты во время традиционной пресс-конференции — весной дорогу затапливает, и жители оказываются отрезанными от мира и вынуждены брать продукты в долг, так как не могут съездить за деньгами. Президент заявил, что отреагирует вместе с местными властями.

Предприсание о ремонте дороги ранее вынесло руководство свердловского управления ГИБДД.