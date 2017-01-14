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19:49 (мск), источник: Капитал

Дело Ефремова начнут рассматривать в Старобельске 16 января, — ГПУ

Подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова состоится в 16 января 2017 года в Старобельском районном суде Луганской области.

Источник: Капитал

Подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова состоится в 16 января 2017 года в Старобельском районном суде Луганской области. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в субботу, передает Капитал.

«В понедельник в 10:00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание», — сообщила Сарган.

При этом она, отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.

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