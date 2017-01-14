Дело Ефремова начнут рассматривать в Старобельске 16 января, — ГПУ
Подготовительное заседание по делу
Подготовительное заседание по делу
Подготовительное заседание по делу
«В понедельник в 10:00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание», — сообщила Сарган.
При этом она, отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.
Напомним, ранее сообщалось, что Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.