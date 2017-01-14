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19:08 (мск), источник: Капитал

Гройсман обещает в 2017-м запустить «маховик экономического развития»

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 год станет началом полноценного экономического роста Украины.

Источник: Капитал

Об этом глава украинского правительства написал в субботу на своей странице в Facebook, передает Капитал.

«Год, в который мы вошли, простым не будет — мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста», — написал он.

По словам Премьера, об этом сегодня можно уверенно говорить по тем данным, «которые сигнализируют, что началась активизация внутренних процессов в экономической жизни, а это, без сомнения, отобразится на конечных показателях».

«Вот новости от ПАО “Укрзализныця” — в 2016 году объемы внутренних грузоперевозок увеличились на 12 млн тонн, импорта — на 1,5 млн тонн, что на 7,7% и 4,4% соответственно больше, чем в 2015 году. Всего украинская железная дорога перевезла 114,5 млн тонн экспортных и 16,9 млн тонн транзитных грузов», — как пример роста назвал руководитель правительства.

Он отметил, что именно «запустить маховик экономического развития» является ключевой задачей, которое ставит перед собой правительство на этот год.

«Украина должна стать сильной и успешной — и в этом заключается наша стратегия», — подчеркнул Премьер.

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