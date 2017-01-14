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19:56 (мск), источник: Noi.md

Правительственная делегация Приднестровья отправится в Москву

Правительственная организация Приднестровья отправится в конце января с визитом в Москву с целью расширения сотрудничества с РФ. Об этом сообщил новый председатель правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов на встрече в пятницу в Тирасполе с Послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Источник: Noi.md

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт правительства, собеседники обсудили социально-экономическую ситуацию в Приднестровье и возможности укрепления двусторонних отношений.

«Среди приоритетных направлений развития экономики Приднестровья особый акцент сделан на расширение сотрудничества с Российской Федерацией. У нас есть положительные результаты сотрудничества с регионами России, в частности, по Калужской области. Будем в этом направлении работать и дальше», — сказал премьер.

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По его словам, в ходе визита в Москву планируется провести ряд встреч с представителями министерств, общественных организаций и профессиональных союзов, Счетной палаты, Агентства стратегических инициатив.

«Хотели бы использовать опыт РФ в разработке дорожных карт для улучшения делового климата и поддержки экспорта. Нам важно мнение российских специалистов, как практически это лучше осуществить у нас», — сказал Мартынов.

Мухаметшин и глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов посетили Тирасполь для участия в региональной конференции Союза русских общин Приднестровья.

Его председатель Виорика Кохтарева рассказала об итогах работы общественной организации за 2016 г. и планах на нынешний. Она выразила надежду на получение в 2017 г. от российских коллег 50 единиц компьютерных техники, выполнения заявки по материальной помощи ветеранам войны и труда, приобретение церковной утвари для приходов православной церкви, продолжение работы по организации лечения соотечественников в Москве. Кроме того, в планах Союза — участие в международных форумах, организация выездных курсов приднестровских преподавателей в РФ.

Михаил Давыдов выразил благодарность Союзу за работу по популяризации русской культуры, языка, российского образования.

«В 2017 г. мы планируем расширить план работы и усилить нашу деятельность в сфере образования, спорта, социально ориентированных проектов. Особое внимание будем уделять работе с молодежью», — сказал он.

В рамках конференции ряд приднестровских деятелей награждены грамотой посольства РФ за сохранение и развитие русского языка и русской культуры.

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