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19:52 (мск), источник: Noi.md

Диана Гурски объяснила причину своей отставки

Глава юридического Управления мэрии Кишинева Диана Гурски подала в отставку по возвращении из отпуска.

Источник: Noi.md

Ее уход произошел в момент, когда столичные власти потеряли в результате исков и сомнительных схем почти 20 земельных участков площадью более 3 га. Об этом пишет «ZdG.md», отмечая, что ранее в адрес Дианы Гурски выдвигались различные обвинения.

Отвечая на вопрос журналистов, о возможной связи ее отставки с обвинениями в участии в схемах по отчуждению участков, экс-начальник Юридического отдела столичной мэрии категорически опровергла это и заявила, что ушла по собственному желанию.

«Разумеется, что нет. Во-первых, ни один земельный участок не был отчужден. Никто точно не представил кадастровый номер участка, который отчуждается. Напротив, местная администрация трижды запрашивала наложение ареста и подала запросы в прокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией. Процесс продолжается. В настоящее время иск находится в суде столичного сектора Рышкань… А лично у меня появилась возможность изменить свою профессиональную деятельность», — сказала Диана Гурски, добавив, что заявление на увольнение было подано 26 декабря минувшего года и утверждено 9 января этого года.

По словам экс-чиновника, она уже трудоустроилась на другую должность в частном секторе.

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