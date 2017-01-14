Диана Гурски объяснила причину своей отставки
Глава юридического Управления мэрии Кишинева Диана Гурски подала в отставку по возвращении из отпуска.
Глава юридического Управления мэрии Кишинева Диана Гурски подала в отставку по возвращении из отпуска.
Ее уход произошел в момент, когда столичные власти потеряли в результате исков и сомнительных схем почти 20 земельных участков площадью более 3 га. Об этом пишет «ZdG.md», отмечая, что ранее в адрес Дианы Гурски выдвигались различные обвинения.
Отвечая на вопрос журналистов, о возможной связи ее отставки с обвинениями в участии в схемах по отчуждению участков,
«Разумеется, что нет.
По словам