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20:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии выразил поддержку делегации, которая будет представлять вооруженные группировки на мирных переговорах в Астане, намеченным на конец января. Это следует из заявления оппозиции, опубликованном в официальном Twitter, передает РБК.

Источник: Newtimes.kz

Оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-техническую поддержку военной делегации. Комиссия также поддерживает предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве.

В заявлении также подчеркивается необходимость арабского и международного присутствия на переговорах о политическом статусе, «особенно группы соседствующих с Сирией стран».

Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января в столице Казахстана Астане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения режима перемирия в Сирии. Также во встрече примет участия делегация из России.

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