Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

Оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-техническую поддержку военной делегации. Комиссия также поддерживает предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве.

В заявлении также подчеркивается необходимость арабского и международного присутствия на переговорах о политическом статусе, «особенно группы соседствующих с Сирией стран».

Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января в столице Казахстана Астане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения режима перемирия в Сирии. Также во встрече примет участия делегация из России.