Савченко: Украину объединят холодильник и кошелек

Савченко в эфире NewsOne отметила, что духовные ценности или культура на сегодняшний день не способны объединить украинцев.

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что народ спасут не духовные ценности и культура, а холодильник и кошелек.

По ее мнению, в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага. Депутат подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли, нужно выбирать то, что нужно всем.

«К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек», — сказала Савченко.

Ранее Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.