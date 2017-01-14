Команду Трампа пригласили на переговоры в Астану — СМИ

Кремль пригласил представителей администрации избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии в Астане. Об этом пишет газета The Washington Post ссылаясь на источник в команде Трампа.

По данным издания, приглашение было передано во время телефонного разговора советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, который состоялся 28 декабря. Источник отметил, что со стороны США никаких решений об участии пока не принято, однако если соглашение будет достигнуто, то это станет первым признаком расширения сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Между тем, в субботу агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщает о том, что пригласить США на сирийские переговоры в столицу Казахстана решили Москва и Анкара.

«Мы договорились пригласить США на переговоры. Мы пригласим их. США будут в Астане. Мы не отрицаем вклад и роль США», — цитирует заявление министра агентство.

Впрочем, позже источник РИА Новости в Москве подчеркнул, что переговоры о формате встречи по Сирии в Астане не завершены и делать какие-либо заявления о ее участниках неуместно.

«Работа в самом разгаре. Хотели бы напомнить, что гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства: Россия, Иран и Турция. Соответственно и подобные объявления должны быть коллективными», — сказал источник.

Напомним, переговоры в Астане между сторонами сирийского конфликта ожидаются 23 января. То есть через три дня после инаугурации Дональда Трампа. Встречу на новой площадке поддержали президенты Казахстана, России, Турции и Сирии, а также представители сирийской оппозиции. Переговоры в Астане могут дополнить встречу в Женеве 8 февраля.