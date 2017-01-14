Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО я ни разу не общался с министром

За время существования министерства по вопросам АТО я ни разу не общался с министром Вадимом Чернышом. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Черныш.

«За все время существования этого министерства (по вопросам АТО, — ред.) я ни разу не общался с министром… Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной», — заявил Жебривский.

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: «Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься».

«Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет», — отметил Жебривский.