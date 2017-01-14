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14 января, источник: ТАСС

Глава Минюста ФРГ предложил вводить санкции против стран, не принимающих обратно беженцев

Хайко Маас также выступил за то, чтобы мигранты, предоставившие германским властям заведомо ложные личные данные, лишались права на получение статуса беженца.

БЕРЛИН, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германия должна изучить возможность введения ограничительных мер против стран, не желающих принимать обратно мигрантов, которым было отказано в предоставлении статуса беженца в ФРГ.

Об этом заявил в интервью газете Welt am Sonntag министр юстиции Хайко Маас.

Я считаю, что мы должны усилить давление. Кто не сотрудничает, должен будет считаться с санкциями, при этом мы не должны исключать (сферы) поддержки развития, экономической помощи, выдачи виз.
Хайко МаасМинистр юстиции ФРГ

В то же время Маас признал, что в правительстве не все разделяют такой подход.

Министр выступил за то, чтобы мигранты, предоставившие германским властям заведомо ложные личные данные, лишались права на получение статуса беженца.

У нас должна быть ясность относительно того, кто к нам приезжает. Поэтому мы договорились, что те, кто предоставляют ложные данные, будут подвергаться ужесточенной процедуре, их свобода передвижения будет серьезно ограничена.
Хайко МаасМинистр юстиции ФРГ

Власти Германии в 2016 году выдворили из страны около 80 тыс. беженцев: 55 тыс. человек покинули республику в добровольном порядке, примерно 25 тыс. были депортированы.

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