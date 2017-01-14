Глава Минюста ФРГ предложил вводить санкции против стран, не принимающих обратно беженцев

Об этом заявил в интервью газете Welt am Sonntag министр юстиции Хайко Маас.

БЕРЛИН, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германия должна изучить возможность введения ограничительных мер против стран, не желающих принимать обратно мигрантов, которым было отказано в предоставлении статуса беженца в ФРГ.

Я считаю, что мы должны усилить давление. Кто не сотрудничает, должен будет считаться с санкциями, при этом мы не должны исключать (сферы) поддержки развития, экономической помощи, выдачи виз.

В то же время Маас признал, что в правительстве не все разделяют такой подход.

Министр выступил за то, чтобы мигранты, предоставившие германским властям заведомо ложные личные данные, лишались права на получение статуса беженца.