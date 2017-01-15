Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»

В приводимом пресс-службой главы республике тексте послания говорится: «Уважаемый Сергей Анатольевич! Уважаемый Владимир Геннадьевич! Уважаемые члены команды “КАМАЗ-Мастер”! От души поздравляю всех вас с новой яркой победой команды “КАМАЗ-Мастер” в ралли “Дакар-2017”».

«Победы “камазовцев” стали традиционными, но оттого не менее ценными и заслуженными. “Дакар” — это всегда битва, в которой успех достается действительно сильнейшему, лучшему — и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу», — отмечает Президент РТ.