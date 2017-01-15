Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»

В приводимом пресс-службой главы республике тексте послания говорится: «Уважаемый Сергей Анатольевич! Уважаемый Владимир Геннадьевич! Уважаемые члены команды “КАМАЗ-Мастер”! От души поздравляю всех вас с новой яркой победой команды “КАМАЗ-Мастер” в ралли “Дакар-2017”».
«Победы “камазовцев” стали традиционными, но оттого не менее ценными и заслуженными. “Дакар” — это всегда битва, в которой успех достается действительно сильнейшему, лучшему — и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу», — отмечает Президент РТ.
Телеграмма завершается следующим образом: «Спасибо членам экипажа-победителя, в целом команде, всем, кто внес свой вклад в это очередное блистательное достижение “КАМАЗ-Мастера”, за добросовестный и слаженный труд, за лучшие профессиональные и личные качества, проявленные и в ходе подготовки к соревнованиям, и в ходе сложнейшей гонки. Желаю всем дальнейшей активной и плодотворной деятельности, верной удачи, новых больших свершений в спорте и в жизни».