СМИ: Трамп сведет к минимуму оказание гуманитарной помощи странам Африки
По информации NYT, команда избранного президента США намерена сделать упор на конкуренции американского бизнеса с китайским в регионе.
По информации NYT, команда избранного президента США намерена сделать упор на конкуренции американского бизнеса с китайским в регионе.
Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, в распоряжении которой оказался список вопросов, подготовленных членами переходного штаба республиканца, которые принимают дела в Госдепартаменте и Министерстве обороны.
По информации издания, команду Трампа в Африке прежде всего интересовали ход конкурентной борьбы с китайцами, уровень коррупции и размер хищений гуманитарной помощи из США, а также целесообразность нынешних объемов ассигнований Вашингтона на эти цели.
В плане борьбы с терроризмом, если судить по вопросам, то помощников избранного президента волнует, почему радикальная группировка «Боко харам» до сих пор не разгромлена и почему связные террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) из африканских стран беспрепятственно проникают и живут в Соединенных Штатах.
«Многие вопросы заданы вполне правильно и соответствуют тому, что интересует любую новую администрацию США.
Однако крен ряда вопросов указывает на стремление сузить масштаб американских интересов в Африке, на более временный и краткосрочный подход к политике и взаимодействию с государствами этого континента", — отметила на страницах NYT руководитель программ изучения Африки в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Монд Муянгва.
Как напоминает издание, при 43-м президенте Джордже Буше-младшем размер финансовой помощи США странам Африки возрос в четыре раза, а при Бараке Обаме оставался в целом неизменным даже в периоды тотальных сокращений расходных статей бюджета.
В 2015 году данный показатель для государств, расположенных южнее Сахары, достигал $8 млрд.
При этом один лишь Афганистан тогда получил от Вашингтона $5,5 млрд, Израиль — $3,1 млрд, Ирак — $1,8 млрд, Египет — $1,4 млрд.