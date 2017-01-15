СМИ: Трамп сведет к минимуму оказание гуманитарной помощи странам Африки

Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, в распоряжении которой оказался список вопросов, подготовленных членами переходного штаба республиканца, которые принимают дела в Госдепартаменте и Министерстве обороны.

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп намерен свести к минимуму программы оказания гуманитарной помощи странам Африки и сделать упор на конкуренции американского бизнеса с китайским в данном регионе.

По информации издания, команду Трампа в Африке прежде всего интересовали ход конкурентной борьбы с китайцами, уровень коррупции и размер хищений гуманитарной помощи из США, а также целесообразность нынешних объемов ассигнований Вашингтона на эти цели.

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В плане борьбы с терроризмом, если судить по вопросам, то помощников избранного президента волнует, почему радикальная группировка «Боко харам» до сих пор не разгромлена и почему связные террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) из африканских стран беспрепятственно проникают и живут в Соединенных Штатах.

«Многие вопросы заданы вполне правильно и соответствуют тому, что интересует любую новую администрацию США.

Однако крен ряда вопросов указывает на стремление сузить масштаб американских интересов в Африке, на более временный и краткосрочный подход к политике и взаимодействию с государствами этого континента", — отметила на страницах NYT руководитель программ изучения Африки в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Монд Муянгва.