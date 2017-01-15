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00:59 (мск), источник: Ictv.ua

Нестабильность в Украине повлияет на весь Евросоюз — Мингарелли

Глава представительства Евросоюза в Украине, посол Хьюго Мингарелли заявил, что все в Евросоюзе знают, что Украина — среди основных партнеров.

— Могу лишь сказать: в любой стране ЕС знают, что Украина есть и останется среди основных партнеров содружества. Любая нестабильность в вашей стране будет иметь немедленное влияние на ЕС. Поэтому любой поймет, что мы должны продолжать поддержку реформ, демократического процесса и экономической модернизации вашей страны. У меня в этом нет никаких сомнений, — сказал Хьюго Мингарелли в интервью Радио Свобода.

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