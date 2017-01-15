Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
14События недели в фотографиях
01:18 (мск), источник: Интерфакс

Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области

Инспекция пройдет с 16 по 19 января.

Источник: Reuters

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Украинским инспекторам разрешено посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области в период с 16 по 19 января текущего года, информирует в понедельник министерство обороны РФ.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, «определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров».
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Россиянин Семен Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку
Пушков назвал «маразмом» идею о юридическом статусе роботов
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь