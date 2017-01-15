Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
Инспекция пройдет с 16 по 19 января.
Инспекция пройдет с 16 по 19 января.
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Украинским инспекторам разрешено посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области в период с 16 по 19 января текущего года, информирует в понедельник министерство обороны РФ.
«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, «определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров».