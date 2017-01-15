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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие инспекторы посетят мотострелковый полк под Воронежем

Немецкие инспекторы с 16 по 19 января посетят 252-й мотострелковый полк, расположенный в Богучаре в Воронежской области, и проверят информацию о силах и планах развертывания военной техники в рамках Венского документа 2011 года, сообщил в понедельник начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Источник: РИА Новости

«В период с 16 по 19 января 2017 года Германия проведет посещение по оценке военного объекта в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Объектом посещения немецкой стороной определен 252-й мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар Воронежской области», — сказал он.

Он отметил, что целью посещения является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники в данном полку — эти данные ранее предоставила российская сторона.

«Инспекторам будет представлен предусмотренный положениями Венского документа и содержащий информацию о полке брифинг, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы ВВТ полка», — добавил Рыжков.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

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