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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Украина проинспектирует масштабы военной деятельности в Ростовской области

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинские инспекторы определят масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области с 16 по 19 января, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Источник: РИА Новости

«В период со 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — заявил он.

По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в районе площадью около 16 тысяч квадратных километров в Ростовской области или подтвердит ее отсутствие.

«В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», — добавил Рыжков.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

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