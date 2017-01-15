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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутатам Приморья не придется рассчитывать на роскошные приемные

Новый год принес Приморью немало всяческих новшеств. Одним из них стало нововведение, связанное с депутатской деятельностью в Приморском крае, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали агентству в Законодательном Собрании Приморского края, касается оно общественных приемных депутатов ЗС на их избирательных округах.

Новой редакцией ст. 16 краевого закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», принятой 21 декабря, уточняются требования к приемным: их площадь должна быть не более 20 кв. м, обязательны мебель и телефон.

Депутаты вправе обратиться к местным органам власти за предоставлением им помещения, находящегося в муниципальной собственности, и лишь в случае невозможности предоставления муниципального помещения депутат вправе самостоятельно заключить договор аренды отдельного нежилого помещения с иным собственником.

При этом расходы на аренду и содержание приемных будут компенсироваться в рамках лимита, который утверждает председатель ЗС ПК.

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