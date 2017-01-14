СМИ узнали, где Трамп хочет встретиться с Путиным
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает газета Sunday Times.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает газета Sunday Times.
«Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.
Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.