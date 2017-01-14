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02:35 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, где Трамп хочет встретиться с Путиным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает газета Sunday Times.

Источник: AP 2016

«Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

Комментарии
5
Сергей Чилингарян
Увы, боюсь, оба сговняются - во вред демократии в России. А она с Путиным немыслима. С любым другим хотя бы шанс появится.
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Сергей Чилингарян
Выбор Рейкьявика Трдампом - пока что, пижонство. Посмотрим, что будет дальше - скажет ли он Вове в глаза всё, что о нём знает и думает - или в политиканстве сравняется с ним?
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Sergey
А зачем им вообще встречаться? Обсудить чем дальше бомбить Сирию и по скайпу можно...
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