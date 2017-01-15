Великобритания может выйти из единого таможенного пространства ЕС

Соответствующее заявление может сделать премьер-министр страны Тереза Мей во время речи о планах выхода Соединенного королевства из Евросоюза, сообщает газета The Sun .

По данным издания, выход из двух торгово-экономических и одной правовой структур необходим правительству Великобритании для решения миграционного вопроса.

Переговорщик от ЕС назвал главную задачу организации после Brexit

Он, как и установление полного контроля над границами страны остается главным в повестке дня для госпожи Мей.

Кроме того, Лондон неоднократно заявлял, что намерен заключать самостоятельные торговые соглашения с другими странами, что возможно лишь при выходе из единого рынка ЕС.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.