Великобритания может выйти из единого таможенного пространства ЕС
Великобритания в рамках Brexit может выйти также из единого европейского рынка, Таможенного союза ЕС и
Великобритания в рамках Brexit может выйти также из единого европейского рынка, Таможенного союза ЕС и
Соответствующее заявление может сделать
По данным издания, выход из двух торгово-экономических и одной правовой структур необходим правительству Великобритании для решения миграционного вопроса.
Он, как и установление полного контроля над границами страны остается главным в повестке дня для госпожи Мей.
Кроме того, Лондон неоднократно заявлял, что намерен заключать самостоятельные торговые соглашения с другими странами, что возможно лишь при выходе из единого рынка ЕС.
Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.