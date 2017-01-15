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07:55 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Захарченко обещает Савченко безопасность, если она приедет в Донецк

Глава ДНР Александр Захарченко готов обеспечить народному депутату (внефракционной) Надежде Савченко безопасность в случае ее приезда в Донецк.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в субботу, 14 января.

«Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь», — сказал Захарченко журналистам.

Как сообщал НБН, ранее Надежда Савченко заявила, что готова встречаться с главами ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким для обсуждения обмена пленными в Донецке, Луганске или Киеве.

7 декабря г-жа Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с Захарченко и Плотницким.

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