Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских следователей

Глава региона и председатель областной думы отметили, что созданный в 2011 году Следственный комитет успел заслужить в отечественной правоохранительной системе репутацию ведомства, которое эффективно противостоит преступности.

— Уважаемые работники и ветераны регионального управления Следственного комитета Российской Федерации! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Для органов власти Воронежской области ведомство стало надежным союзником в отстаивании прав граждан, укреплении безопасности и правопорядка на территории края. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, коррупционных и налоговых посягательств, уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних требует от вас высочайшего профессионализма, глубоких знаний, постоянной мобилизации сил, бескомпромиссности и самоотверженности. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами вы с честью выполняете свою сложную работу, повышая качество расследования уголовных дел. Уважаемые представители Следственного комитета, благодарим вас за верность служебному долгу! Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в труде во имя торжества Закона, — заявили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.