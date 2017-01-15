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11:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских следователей

Воронеж вместе со всей Россией отмечает День образования Следственного комитета России в воскресенье, 15 января. Губернатор Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов поздравили следователей Воронежской области.

Глава региона и председатель областной думы отметили, что созданный в 2011 году Следственный комитет успел заслужить в отечественной правоохранительной системе репутацию ведомства, которое эффективно противостоит преступности.

— Уважаемые работники и ветераны регионального управления Следственного комитета Российской Федерации! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Для органов власти Воронежской области ведомство стало надежным союзником в отстаивании прав граждан, укреплении безопасности и правопорядка на территории края. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, коррупционных и налоговых посягательств, уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних требует от вас высочайшего профессионализма, глубоких знаний, постоянной мобилизации сил, бескомпромиссности и самоотверженности. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами вы с честью выполняете свою сложную работу, повышая качество расследования уголовных дел. Уважаемые представители Следственного комитета, благодарим вас за верность служебному долгу! Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в труде во имя торжества Закона, — заявили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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