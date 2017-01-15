Суд отказался принимать жалобу экс-губернатора Юревича на следователей

Суд отклонил очередную жалобу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на действия сотрудников Следственного комитета, которые назначали экспертизу записей его голоса в рамках расследования дела в отношении его бывшего зама Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинский областной суд в пятницу, 13 января, оставил без изменения решение Центрального райсуда южноуральской столицы об отказе принимать жалобу адвоката Михаила Юревича на сотрудников СК. Представитель экс-губернатора Челябинской области просил признать незаконными действия следователя, отказавшегося ознакомить его с постановлением о назначении фонографической судебной экспертизы еще в апреле 2016 года. Правоохранители решили исследовать записи с голосом Юревича, а ему это не понравилось.

«Жалобы отклонялись дважды. В первый раз по причине того, что жалобу подал представитель, который уже не являлся адвокатом. Во второй раз принять жалобу отказались, так как наш суд не может давать оценку собранных материалов по делу, которое рассматривает по существу другой суд. Кроме того, Юревич — медийная личность. Чтобы анализировать записи его голоса, не обязательно привлекать его к этому, их достаточно в СМИ», — пояснили в пресс-службе Центрального райсуда.

Напомним, дело Сандакова рассматривается сейчас в Советском райсуде. Бывшего замгубернатора обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).