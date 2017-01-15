Суд отказался принимать жалобу экс-губернатора Юревича на следователей
Политик и бизнесмен не хотел, чтобы стражи порядка анализировали его голос.
Политик и бизнесмен не хотел, чтобы стражи порядка анализировали его голос.
Суд отклонил очередную жалобу
Челябинский областной суд в пятницу, 13 января, оставил без изменения решение Центрального райсуда южноуральской столицы об отказе принимать жалобу адвоката Михаила Юревича на сотрудников СК. Представитель
«Жалобы отклонялись дважды. В первый раз по причине того, что жалобу подал представитель, который уже не являлся адвокатом. Во второй раз принять жалобу отказались, так как наш суд не может давать оценку собранных материалов по делу, которое рассматривает по существу другой суд. Кроме того, Юревич — медийная личность. Чтобы анализировать записи его голоса, не обязательно привлекать его к этому, их достаточно в СМИ», — пояснили в
Напомним, дело Сандакова рассматривается сейчас в Советском райсуде. Бывшего замгубернатора обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).