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08:53 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о готовящейся отставке 50 высокопоставленных военных в Китае

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) готовится отставка около 50 высокопоставленных офицеров, среди которых 18 генералов. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на два независимых источника.

Источник: Reuters
Увольнение высокопоставленных офицеров направлено на омоложение руководства армии, им на смену придет новое поколение, говорит источник издания.

Перестановки инициированы председателем КНР Си Цзиньпином и должны пройти до XIX съезда Коммунистической партии Китая, который пройдет осенью.

Как сообщает SCMP, в отставку может быть отправлен комиссар Университета национальной обороны НОАК генерал Лю Яжу, а также президент Академии военной науки генерала Кай Интина.

Эксперт издания из Гонконга Лян Голян отмечает, что обновление военного руководства связано с планами Си Цзиньпина сократить численность вооруженных сил, при этом повысив их эффективность.
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О готовящейся масштабной реформе вооруженных сил КНР стало известно в ноябре 2015 года. Тогда китайский лидер после совещания с высокопоставленными военными заявил к 2020 году объединить все виды войск под единым командованием, а также создать «элитные боевые подразделения». Собеседник Bloomberg отставной полковник генштаба китайской армии Юэ Ган называл эту реформу крупнейшей с 1950-х годов.

Кроме того, планируется сокращение армии Китая на 300 тыс. человек. По данным экспертов The New York Times, численность вооруженных сил Китая составляет примерно 2,24 млн человек, из которых 1,6 млн служат в сухопутных войсках, 400 тыс. — в авиации и 240 тыс. — на флоте.

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