Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Замглавы МВФ выразил свое мнение о долге Украины перед Россией
Встречаем старый Новый год с детьми
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
11:21 (мск), источник: Sputnik.md

Руководство Молдовы почтило вниманием классика литературы

К 167-й годовщине со рождения классика молдавской и румынской литературы Михая Эминеску официальные лица Молдовы возложили цветы к памятнику поэта в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, возложил в воскресенье цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре в городском саду имени Штефана чел Маре по случаю 167-й годовщины со дня рождения поэта, передает корреспондент Sputnik.

Глава республики отметил, что творчество Эминеску остается актуальным и в наши дни.
«Творчество классика литературы актуально и по сей день, включая нынешнюю политическую ситуацию в стране», — сказал Додон.

«Мы должны помнить произведения великого поэта. Начиная от философского “Лучафэрул” и до самых его острых и критических стихов», — отметил президент.

Ранее цветы к бюсту Эминеску в центральном парке Кишинева возложил также и премьер-министр страны Павел Филип.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Схватка акулы с дайвером попала на видео
Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
Убит координатор от руководства Сирии в переговорах с боевиками
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
Великобритания может выйти из единого рынка Евросоюза
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Обамеянг забил, но Габон провалил увертюру В Габоне стартовал Кубок Африки-2017
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь