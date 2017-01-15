Руководство Молдовы почтило вниманием классика литературы

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, возложил в воскресенье цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре в городском саду имени Штефана чел Маре по случаю 167-й годовщины со дня рождения поэта, передает корреспондент Sputnik.

Глава республики отметил, что творчество Эминеску остается актуальным и в наши дни.

«Творчество классика литературы актуально и по сей день, включая нынешнюю политическую ситуацию в стране», — сказал Додон.

«Мы должны помнить произведения великого поэта. Начиная от философского “Лучафэрул” и до самых его острых и критических стихов», — отметил президент.