Руководство Молдовы почтило вниманием классика литературы
К 167-й годовщине со рождения классика молдавской и румынской литературы Михая Эминеску официальные лица Молдовы возложили цветы к памятнику поэта в Кишиневе.
К 167-й годовщине со рождения классика молдавской и румынской литературы Михая Эминеску официальные лица Молдовы возложили цветы к памятнику поэта в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, возложил в воскресенье цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре в городском саду имени Штефана чел Маре по случаю 167-й годовщины со дня рождения поэта, передает корреспондент Sputnik.
Глава республики отметил, что творчество Эминеску остается актуальным и в наши дни.
«Творчество классика литературы актуально и по сей день, включая нынешнюю политическую ситуацию в стране», — сказал Додон.
«Мы должны помнить произведения великого поэта. Начиная от философского “Лучафэрул” и до самых его острых и критических стихов», — отметил президент.
Ранее цветы к бюсту Эминеску в центральном парке Кишинева возложил также и