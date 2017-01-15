Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

По заявлением силовиков, на донецком направлении под обстрелами оказались Луганское, Каменка, Зайцево, Авдеевка, Мироновское, Новоселовка, Крутая Балка, Новгородское и Троицкое. Сообщается, что здесь использовалась артиллерия калибром 122 миллиметра, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия — Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку. По Новомихайловке, Славному и Красногоровки удары наносились из БМП и снайперского оружия.

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 60 обстрелах в Донбассе за минувшие сутки, один военный ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

Отмечается, что нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении рядом с Новозвановкой, Новоалександровкой, Крымским, Станицей Луганской, Орехово и Лобачево. По этим позициям, как сообщают силовики, удары наносились их крупнокалиберной артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.