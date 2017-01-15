В США вспыхнул массовый протест против Трампа

В США началась неделя протестов против инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Активисты движения за гражданские права намерены продолжать митинги до вступления Трампа в должность 20 января.

В субботу, 14 января несколько тысяч человек вышли на улицы Вашингтона. Они критикуют высказывания Трампа о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах.

Протестующие во главе с лидером движения «Национальное действие» Альфредом Шарптоном прошли маршем по Национальной аллее от ступеней Капитолия в сторону мемориала Мартина Лютера Кинга. Среди требований активистов — не допустить отказа новой администрации от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также принимала жесткие меры против иммигрантов. Протесты против расовой дискриминации также прошли под Trump Tower в Нью-Йорке.

Как сообщал «Обозреватель», новоизбранный президент Трамп подтвердил, что Америка начнет строить стену на границе с Мексикой.