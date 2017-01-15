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11:30 (мск), источник: Капитал

Украина проведет инспекцию российских военных в Ростовской области

Украинские инспекторы проведут проверку воинских формирований частей российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, «определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров».

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Как уточняется, Украина «запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности). В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, говорится в сообщении.

«Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», — уточнил Рыжков.

Напомним, Украина провела ракетные учения около Крыма.

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