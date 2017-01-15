Украина проведет инспекцию российских военных в Ростовской области

По его словам, «определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров».

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Как уточняется, Украина «запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности). В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, говорится в сообщении.

«Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», — уточнил Рыжков.

Напомним, Украина провела ракетные учения около Крыма.