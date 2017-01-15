Россия после сокращения сил в Сирии сохранит авиагруппу на Хмеймиме

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме “Хмеймим” и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус», — сказал он.
По его словам, аэродром «Хмеймим» действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.
30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия.
Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии.
Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.
На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.