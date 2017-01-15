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12:34 (мск), источник: Интерфакс

Россия после сокращения сил в Сирии сохранит авиагруппу на Хмеймиме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Россия сокращает группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения боеспособности, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

Источник: AP 2016

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме “Хмеймим” и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус», — сказал он.

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По его словам, аэродром «Хмеймим» действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.

30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия.

Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии.

Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.

На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.

Комментарии
3
Сергей Зауглов
Наверное, в Игил отправили. В рядах Игил вообще как-то подозрительно много народу на русском разговаривает. Да и наши ВКС на них ни одну бомбу не сбросили, в отличие от асадовской оппозиции. Все это очень странно!
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Михаил
Скорее не будут раскрывать, чем спецназ занимался. Также как молчали, когда на дальий восток высылали самолеты с чеченскими ментами для жесткого погашения бунтов после закрытия бизенса всем на продаже японских автомобилей.
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Сергей Саморуков
Помню , как много писали о чеченском спецназе , который поехал с Сирию...Что-то не слыхать об их подвигах....Не доехали?
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