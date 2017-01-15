Россия после сокращения сил в Сирии сохранит авиагруппу на Хмеймиме

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме “Хмеймим” и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус», — сказал он.