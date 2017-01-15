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14:47 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев подписал ряд важных документов в ОАЭ

Президент РК провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби.

Источник: Nur.kz

В ходе встречи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

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1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд посольства РК в ОАЭ и посольства ОАЭ в РК;.

2. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан-владельцев дипломатических паспортов;.

3. Меморандум о взаимопонимании между министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и генеральным агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов;.

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «АСТАНА ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО ДУБАЙ-2020»;.

5. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Мангистауской областью и компанией DP World FZE;.

6. Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов о создании совместной комиссии по консульским вопросам;.

7. Меморандум о взаимопонимании в области туризма между министерством по инвестициям и развития Республики Казахстан и министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов;.

8. Меморандум между министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и федеральным агентством наземного и водного транспорта Объединенных Арабских Эмиратов о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов.

Напомним, президент Казахстана сегодня прибыл в Абу-Даби. В ходе визита планируется ряд переговоров президента Казахстана с государственными деятелями, представителями деловых кругов ОАЭ, а также участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего».

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