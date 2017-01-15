Назарбаев подписал ряд важных документов в ОАЭ
Президент РК провел переговоры с наследным принцем
Президент РК провел переговоры с наследным принцем
В ходе встречи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и наследный принц
Также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе
2. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках
3. Меморандум о взаимопонимании между министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и генеральным агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов;.
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «АСТАНА ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО ДУБАЙ-2020»;.
5. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Мангистауской областью и компанией DP World FZE;.
6. Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов о создании совместной комиссии по консульским вопросам;.
7. Меморандум о взаимопонимании в области туризма между министерством по инвестициям и развития Республики Казахстан и министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов;.
8. Меморандум между министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и федеральным агентством наземного и водного транспорта Объединенных Арабских Эмиратов о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов.
Напомним, президент Казахстана сегодня прибыл в