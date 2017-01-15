В Минобороны объяснили, как будет проходить инспекция российских военных частей

Он подтвердил, что Украина планирует провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января согласно Венского документа от 2011 года, в частности пункта 9 о мерах укрепления доверия и безопасности, — сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

«В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, который непосредственно прилегает к государственной границе Украины», — сказал Мотузяник.

В рамках мероприятий инспектирования планируется, в частности, получения информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района.

«Как планируется, по итогам инспекционного мероприятия будет подготовлен официальный отчет, и о его результатах сообщат государств-участниц ОБСЕ», — добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.

Напомним, украинские инспекторы проведут проверку военных формирований частей российской армии, которые дислоцируются на территории Ростовской области.