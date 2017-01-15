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15:34 (мск), источник: Ipress.ua

В Минобороны объяснили, как будет проходить инспекция российских военных частей

Целью инспекции военных частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежали предыдущему сообщению.

Источник: Ipress.ua

Он подтвердил, что Украина планирует провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января согласно Венского документа от 2011 года, в частности пункта 9 о мерах укрепления доверия и безопасности, — сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

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«В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, который непосредственно прилегает к государственной границе Украины», — сказал Мотузяник.

В рамках мероприятий инспектирования планируется, в частности, получения информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района.

«Как планируется, по итогам инспекционного мероприятия будет подготовлен официальный отчет, и о его результатах сообщат государств-участниц ОБСЕ», — добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.

Напомним, украинские инспекторы проведут проверку военных формирований частей российской армии, которые дислоцируются на территории Ростовской области.

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