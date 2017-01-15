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15:18 (мск), источник: Интерфакс

Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не согласится пересматривать условия соглашения с «шестеркой» по иранской ядерной проблеме, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Источник: AP 2016
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«Новая администрация США не может отказаться от сделки», — сказал замминистра, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что «новых переговоров по этому вопросу не будет».

Агентство напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критически высказывался о сделке по иранскому атому и обещал пересмотреть условия соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС — отменить санкции в отношении Тегерана.

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