Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому

Foreign Policy назвал десять самых нестабильных горячих точек в 2017 году

«Новая администрация США не может отказаться от сделки», — сказал замминистра, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что «новых переговоров по этому вопросу не будет».

Агентство напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критически высказывался о сделке по иранскому атому и обещал пересмотреть условия соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС — отменить санкции в отношении Тегерана.