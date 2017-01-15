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15:56 (мск), источник: RNS

Патрушев рассказал о возросшем числе попыток взлома российских серверов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в последнее время выросло число попыток взлома российских информационных систем.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил», — сказал он.

Патрушев уточнил, что это и хакерство и несанкционированный сбор персональных данных. По его словам, для этого широко используются мировые операторы и провайдеры, а «применяемые методы постоянно эволюционируют».

Ранее Патрушев говорил, что ежегодно Россия сталкивается с десятками миллионов кибератак и уточнив, что речь идет об атаках на все цели в России: компании, банки, правительственные сайты и т. д.

Комментарии
1
гриша гордиенко
Ничего страшного ... все секретное уже раскрыто...сами не знаем как этим пользоваться...
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