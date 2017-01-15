Патрушев рассказал о возросшем числе попыток взлома российских серверов

«В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил», — сказал он.

Патрушев уточнил, что это и хакерство и несанкционированный сбор персональных данных. По его словам, для этого широко используются мировые операторы и провайдеры, а «применяемые методы постоянно эволюционируют».