Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
«Пособники ИГИЛ»: в МИД осудили действия, связанные с кораблем РФ
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
17:18 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина открыла почетное консульство в польской Лодзи

МИД расширяет возможности консульской защиты прав украинцев в Польше.

Источник: Telegraf.com.ua

В польском Лодзе открыто почетное консульство Украины. Об этом сообщила пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины на своей странице в Twitter.

«Расширяем возможности консульской защиты прав украинцев в Польше: 14 января в г. Лодзь открыто почетное консульство Украины», — говорится в сообщении.

По данным издания Wiadomosci, почетным консулом стал поляк украинского происхождения Богдан Генрик Высоцкий, предки которого родом из Украины. Это уже десятое консульство Украины в Польше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь