Украина открыла почетное консульство в польской Лодзи

В польском Лодзе открыто почетное консульство Украины. Об этом сообщила пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины на своей странице в Twitter.

«Расширяем возможности консульской защиты прав украинцев в Польше: 14 января в г. Лодзь открыто почетное консульство Украины», — говорится в сообщении.

По данным издания Wiadomosci, почетным консулом стал поляк украинского происхождения Богдан Генрик Высоцкий, предки которого родом из Украины. Это уже десятое консульство Украины в Польше.