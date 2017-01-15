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17:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава Башкирии раскритиковал лыжную базу

Сегодня, 15 января, сайт главы Башкирии опубликовал текст интервью, которое Рустэм Хамитов накануне дал корреспонденту телеканала БСТ.

Примечательно, что разговор с корреспондентом состоялся во время поездки на подъемнике к месту лыжного старта, а не в солидном кабинете, как это обычно происходило раньше.

Основная часть беседы оказалась посвящена недостаткам лыжной базы «Мраткино», которую глава республики посетил в ходе рабочей поездки в Бурзянский и Белорецкий районы.

Несмотря на то, что проектная мощность базы должна составлять 1700 человек в час, на самом деле она едва справляется с половиной от этого числа.

«Это происходит, потому что неправильно спроектированы и построены точки посадки пассажиров, точка, где “выгружаются”, сходят с подъемника наши туристы. Кроме того, пропускная система работает не очень четко. Есть небольшие недочеты. В общем, объеме работы они занимают не более 5−7 процентов — со знанием дела сообщил Рустэм Хамитов и остальную часть разговора в основном делился планами на будущее. — Глобальный вопрос — инфраструктура. Мы должны построить отели, хорошие рестораны, площадки для парковки и все, что связано с отдыхом после катания: это бассейн, лыжная трасса, каток. Этому будет в ближайшие два года посвящена, в том числе, и наша деятельность — правительства республики».

На склонах Башкирского Зауралья отдохнули в период новогодних каникул больше восьми тысяч человек. Но руководителю региона хотелось бы значительно увеличить этот показатель. Пусть пока не хватает средств, но, по его мнению, не за горами времена, когда эти места превратятся в полноценную «Башкирскую Швейцарию».

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«Пять лет назад здесь было 2−2,5 тысячи человек, четыре года назад было три тысячи человек в новогодние каникулы. Сегодня — 8,5 тысячи. Но для нас цифра 18−28 тысяч человек далеко не предел, — поделился мечтой Рустэм Хамитов. — Мы можем и новые склоны сделать, и поставить при необходимости еще несколько параллельных трасс с подъемников. Для этого, может быть, нужны и не такие большие деньги, как вложены на сегодняшний день. Основная часть работы выполнена. Мы смогли сделать систему искусственного оснежения, два кресельных подъёмника — недешёвых. Они уже работают. Главный вопрос сегодня — пропускная система: станция посадки, станция высадки. Кроме того, инфраструктура. Инфраструктура — это все».

При всех этих планах, по мнению главы региона, от новшеств не будет толку, пока не повысится уровень обслуживания. Корреспондент посетовал, что обслуживающий персонал базы не помогает клиентам ни сесть на подъемник, ни спуститься с него.

«Это уровень культуры обслуживания. Зачастую такое мы видим и в поликлинике, и в магазине — отношение к людям достаточно прохладное. Надо работать над этим. Пока не все получается. Есть, конечно, сдвиги. Мы понимаем, что сегодня сервис — это очень важно. От сервиса зависит настроение людей. Даже не от состояния склона, а от того, как человека встретят, как с ним будут общаться, как будут помогать ему в отеле, на автомобильной стоянке, на станции канатной дороги. От этого зависит очень многое. Но это общий уровень культуры, над которым всем вместе надо трудиться».

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