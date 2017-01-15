Глава Башкирии раскритиковал лыжную базу

Примечательно, что разговор с корреспондентом состоялся во время поездки на подъемнике к месту лыжного старта, а не в солидном кабинете, как это обычно происходило раньше.

Основная часть беседы оказалась посвящена недостаткам лыжной базы «Мраткино», которую глава республики посетил в ходе рабочей поездки в Бурзянский и Белорецкий районы.

Несмотря на то, что проектная мощность базы должна составлять 1700 человек в час, на самом деле она едва справляется с половиной от этого числа.

«Это происходит, потому что неправильно спроектированы и построены точки посадки пассажиров, точка, где “выгружаются”, сходят с подъемника наши туристы. Кроме того, пропускная система работает не очень четко. Есть небольшие недочеты. В общем, объеме работы они занимают не более 5−7 процентов — со знанием дела сообщил Рустэм Хамитов и остальную часть разговора в основном делился планами на будущее. — Глобальный вопрос — инфраструктура. Мы должны построить отели, хорошие рестораны, площадки для парковки и все, что связано с отдыхом после катания: это бассейн, лыжная трасса, каток. Этому будет в ближайшие два года посвящена, в том числе, и наша деятельность — правительства республики».

На склонах Башкирского Зауралья отдохнули в период новогодних каникул больше восьми тысяч человек. Но руководителю региона хотелось бы значительно увеличить этот показатель. Пусть пока не хватает средств, но, по его мнению, не за горами времена, когда эти места превратятся в полноценную «Башкирскую Швейцарию».