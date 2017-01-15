Алиханов о желании Литвы построить забор на госгранице: «Флаг им в руки»
Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал информацию о намерении Литвы возвести на границе с Россией забор.
Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал информацию о намерении Литвы возвести на границе с Россией забор.
Информацию о том, что средства на возведение сооружения заложены в бюджете республики, накануне распространили литовские средства массовой информации.
Также Антон Алиханов усомнился в том, что за 3,6 млн евро (такую сумму называют СМИ) возможно построить 135-километровый забор. При этом глава региона отметил: «Флаг им в руки.. У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича. Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить, чтобы они построили эту стену». Об этом в воскресенье, 15 января, глава Янтарного края заявил в эфире телеканала «Россия 24».