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17:45 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов о желании Литвы построить забор на госгранице: «Флаг им в руки»

Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал информацию о намерении Литвы возвести на границе с Россией забор.

Информацию о том, что средства на возведение сооружения заложены в бюджете республики, накануне распространили литовские средства массовой информации.

Также Антон Алиханов усомнился в том, что за 3,6 млн евро (такую сумму называют СМИ) возможно построить 135-километровый забор. При этом глава региона отметил: «Флаг им в руки.. У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича. Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить, чтобы они построили эту стену». Об этом в воскресенье, 15 января, глава Янтарного края заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Комментарии
1
пророк
ну канешн - не понимает, как это можно не отпилить половину суммы с 3,6 млн евро и построить.
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