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18:17 (мск), источник: Kazinform

Нельзя допустить раскола исламского мира на две части — Назарбаев

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ — Первый день официального визита Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты завершился встречей с представителями деловых кругов ОАЭ, которая состоялась в Абу-Даби.

Источник: Kazinform

Наряду с направлениями двусторонних казахстанско-эмиратских отношений в сфере экономики, Нурсултан Назарбаев рассказал эмиратской аудитории о перспективах проведения конференции по Сирии в Астане.

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«Возможно, это случится (Астанинский процесс урегулирования сирийского конфликта — прим. автора), и это будет нашей лептой в развитие мира в этом регионе. Я специально вел переговоры с Президентом Ирана и Королем Саудовской Аравии, чтобы они могли наладить отношения между собой. Нельзя допустить разделения исламского мира на две части. Поэтому единство исламских стран, мусульманских государств, ориентация этих стран на государства с исламским уклоном, именно работающие на научно-технический прогресс, инвестиции, инновации — это наш путь. Когда-то исламский мир возглавлял всю планету по науке и технике. Мы должны быть сориентированы на прогресс, науку и будущее», — сказал Президент Казахстана.

В завершении встречи представители деловых кругов ОАЭ поблагодарили Нурсултана Назарбаева за возможность проведения с ними личной встречи.

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