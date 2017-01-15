Нельзя допустить раскола исламского мира на две части — Назарбаев

«Возможно, это случится (Астанинский процесс урегулирования сирийского конфликта — прим. автора), и это будет нашей лептой в развитие мира в этом регионе. Я специально вел переговоры с Президентом Ирана и Королем Саудовской Аравии, чтобы они могли наладить отношения между собой. Нельзя допустить разделения исламского мира на две части. Поэтому единство исламских стран, мусульманских государств, ориентация этих стран на государства с исламским уклоном, именно работающие на научно-технический прогресс, инвестиции, инновации — это наш путь. Когда-то исламский мир возглавлял всю планету по науке и технике. Мы должны быть сориентированы на прогресс, науку и будущее», — сказал Президент Казахстана.

В завершении встречи представители деловых кругов ОАЭ поблагодарили Нурсултана Назарбаева за возможность проведения с ними личной встречи.