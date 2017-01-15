Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Замглавы МВФ выразил свое мнение о долге Украины перед Россией
Встречаем старый Новый год с детьми
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
19:28 (мск), источник: Интерфакс

Песков прокомментировал будущее назначение Тиллерсона госсекретарем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — В Кремле ожидают, что Рекс Тиллерсон будет жестко отстаивать интересы США на посту госсекретаря, но в то же время будет сохранять конструктивность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2016

«Мы не раз видели Р. Тиллерсона в Москве, когда он возглавлял Exxon Mobil. И мы слышали от его тогдашних партнеров, что бывает крайне жестким, когда преследует свои цели», — сказал он в интервью NBC.

Но, на наш взгляд, у него есть конструктивная черта. Он жесткий, он будет давить, отстаивая до конца свою позицию, но он готов выслушать аргументы другой стороны
Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Москве Тиллерсона другом России, Песков процитировал слова бывшего британского премьера Генри Палмерстона о том, что «не бывает ни вечных союзников, ни вечных врагов, вечны лишь национальные интересы».

Комментарии
14
Сергей Зауглов
Мутновидящий путинский жополиз Песков. Никакой достоверности, только шевеление усами!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Шевеление усами - это основная функция Пескова. :)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
олег ушаков
Ну ты и придурок, Пескова спросили - он ответил. Какой провидец? У вас подпиндосных либерастов , от страха совсем крыша поехала?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Водолазов подключили к поискам детей в Краснодарском крае
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь