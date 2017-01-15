Песков прокомментировал будущее назначение Тиллерсона госсекретарем

«Мы не раз видели Р. Тиллерсона в Москве, когда он возглавлял Exxon Mobil. И мы слышали от его тогдашних партнеров, что бывает крайне жестким, когда преследует свои цели», — сказал он в интервью NBC.
Но, на наш взгляд, у него есть конструктивная черта. Он жесткий, он будет давить, отстаивая до конца свою позицию, но он готов выслушать аргументы другой стороны
Отвечая на вопрос о том, считают ли в Москве Тиллерсона другом России, Песков процитировал слова бывшего британского премьера Генри Палмерстона о том, что «не бывает ни вечных союзников, ни вечных врагов, вечны лишь национальные интересы».