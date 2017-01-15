Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
19:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников Украины

Первая пятерка богатейших чиновников и нардепов страны выглядит следующим образом: Петр Порошенко, Константин Жеваго, Вадим Новинский, Александр Герега, Александр Фельдман.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций. Двадцатка самых состоятельных декларантов обнародована на сайте Forbes.

Читайте также
Опять переносится: у Порошенко сообщили детали встречи с Байденом

Редакция проанализировала декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Первая пятерка выглядит следующим образом: Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), Константин Жеваго (427,36 млн долларов), Вадим Новинский (368,29 млн долларов), Александр Герега (191,44 млн долларов), Александр Фельдман (156,91 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины инициировала проведение внеплановых проверок е-деклараций народных депутатов Верховной Рады.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
Кремль прокомментировал назначение Тиллерсона госсекретарем
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Второй ребенок найден погибшим на реке в Краснодарском крае
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь