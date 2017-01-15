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20:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Освобождение Донбасса должно начаться осенью — Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ожидает, что неподконтрольные Киеву территории Донбасса вернутся невоенным способом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Процесс освобождения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса от ополченцев должен начаться осенью 2017 года. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Еспресо.TV.

По его мнению, для возвращения Крыма понадобится гораздо больше времени.

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«Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего — невоенным способом, и я на это очень надеюсь», — подчеркнул Тука.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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