Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не может иметь особый статус

«Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, — выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституции принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», — заявил Кравчук.

Напомним, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации, где и содержится норма об «особом статусе» Донбасса.

В это время под зданием парламента проходил митинг противников внесения изменений в Основной закон. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Протестующие применяли дымовые шашки, газовые баллончики, а также бросили гранату. Жертвами столкновений стали четыре бойца Национальной гвардии: Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костына, Богдан Дацюк. Еще более 150 человек пострадали.