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21:24 (мск), источник: 112.ua

Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не может иметь особый статус

«Теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», — заявил Кравчук.

Источник: 112.ua

Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не сможет иметь особый статус. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, — выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституции принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», — заявил Кравчук.

Напомним, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации, где и содержится норма об «особом статусе» Донбасса.

В это время под зданием парламента проходил митинг противников внесения изменений в Основной закон. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Протестующие применяли дымовые шашки, газовые баллончики, а также бросили гранату. Жертвами столкновений стали четыре бойца Национальной гвардии: Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костына, Богдан Дацюк. Еще более 150 человек пострадали.

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