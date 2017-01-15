Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не может иметь особый статус
«Теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», — заявил Кравчук.
«Теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», — заявил Кравчук.
Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не сможет иметь особый статус. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется
Напомним, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации, где и содержится норма об «особом статусе» Донбасса.
В это время под зданием парламента проходил митинг противников внесения изменений в Основной закон. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Протестующие применяли дымовые шашки, газовые баллончики, а также бросили гранату. Жертвами столкновений стали четыре бойца Национальной гвардии: Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костына, Богдан Дацюк. Еще более 150 человек пострадали.