Белорусская система образования не нуждается в глобальных встрясках — Карпенко

«В Беларуси — устоявшаяся система образования. Она не требует глобальных встрясок. Но как любая система она должна видоизменяться, совершенствоваться, идти в ногу со временем, — сказал министр. — Новую редакцию Кодекса об образовании вынесем на широкое обсуждение профессионалов и белорусской общественности. Документ разместим на сайте Министерства образования. Проведем ряд серьезных встреч с педагогами, с заказчиками кадров».

Игорь Карпенко считает преждевременным заострять внимание на отдельных позициях новой редакции Кодекса об образовании.

Что касается вопроса о том, с какого возраста детям идти в школу (если шесть лет ребенку исполняется, скажем, в конце сентября), то, по мнению министра, целесообразно делегировать решение этого вопроса учреждениям образования.