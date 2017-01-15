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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская система образования не нуждается в глобальных встрясках — Карпенко

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская система образования не нуждается в глобальных встрясках. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В Беларуси — устоявшаяся система образования. Она не требует глобальных встрясок. Но как любая система она должна видоизменяться, совершенствоваться, идти в ногу со временем, — сказал министр. — Новую редакцию Кодекса об образовании вынесем на широкое обсуждение профессионалов и белорусской общественности. Документ разместим на сайте Министерства образования. Проведем ряд серьезных встреч с педагогами, с заказчиками кадров».

Игорь Карпенко считает преждевременным заострять внимание на отдельных позициях новой редакции Кодекса об образовании.

Что касается вопроса о том, с какого возраста детям идти в школу (если шесть лет ребенку исполняется, скажем, в конце сентября), то, по мнению министра, целесообразно делегировать решение этого вопроса учреждениям образования.

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