Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ежедневно на сайт Кремля совершаются «сотни» и «тысячи» хакерских атак в день.
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ежедневно на сайт Кремля совершаются «сотни» и «тысячи» хакерских атак в день.
Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBС News.
«Этот
На вопрос ведущего, заказывал ли Путин проведение хакерских атак на правительственные ресурсы США, Песков ответил отрицательно. Он также опроверг осведомленность российского лидера о том, что кибератаки будут совершаться, а также заявил, что суть обвинений избранного президента Дональда Трампа о том, что Россия стоит за кибервзломами сервисов партий демократов и республиканцев, является неверной.
Песков подчеркнул необходимость различать источник, от которого может исходить угроза безопасности информационных ресурсов, и не делать поспешных выводов и обвинений.
«Это очень важная деталь. Если вы упоминаете
Мы живем в 21 веке технологий, и каждый IP-адрес сейчас может быть известен студентам бакалавриата.
Национальная разведка США 6 января представила доклад, в котором официально обвинила Россию во вмешательстве в ход президентских выборов США 2016 года.
В ходе конференции 11 января Дональд Трамп признал, что ответственность за взлом серверов Демократической партии стоит за Россией. Он пообещал в течение 90 дней принять решение в отношении Москвы по этому поводу.