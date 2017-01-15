Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день

«Этот веб-сайт [президента России Владимира Путина. — РБК] подвергается хакерским атакам сотни и иногда даже тысячи раз в день. Некоторые из хакеров совершают атаки с территории Соединенных Штатов, Китая, Индии, европейских стран и так далее. Но мы не делаем заключений, что эти кибератаки совершаются под руководством президента Обамы и Белый Дом несет ответственность за эти атаки. Если бы мы так говорили, что вы бы ответили, мол, “эти русские, они, наверное, сумасшедшие”», — сказал пресс-секретарь президента России.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBС News.

На вопрос ведущего, заказывал ли Путин проведение хакерских атак на правительственные ресурсы США, Песков ответил отрицательно. Он также опроверг осведомленность российского лидера о том, что кибератаки будут совершаться, а также заявил, что суть обвинений избранного президента Дональда Трампа о том, что Россия стоит за кибервзломами сервисов партий демократов и республиканцев, является неверной.

Песков подчеркнул необходимость различать источник, от которого может исходить угроза безопасности информационных ресурсов, и не делать поспешных выводов и обвинений.