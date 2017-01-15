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21:54 (мск), источник: РБК

Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ежедневно на сайт Кремля совершаются «сотни» и «тысячи» хакерских атак в день.

Источник: AP 2016

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBС News.

«Этот веб-сайт [президента России Владимира Путина. — РБК] подвергается хакерским атакам сотни и иногда даже тысячи раз в день. Некоторые из хакеров совершают атаки с территории Соединенных Штатов, Китая, Индии, европейских стран и так далее. Но мы не делаем заключений, что эти кибератаки совершаются под руководством президента Обамы и Белый Дом несет ответственность за эти атаки. Если бы мы так говорили, что вы бы ответили, мол, “эти русские, они, наверное, сумасшедшие”», — сказал пресс-секретарь президента России.

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На вопрос ведущего, заказывал ли Путин проведение хакерских атак на правительственные ресурсы США, Песков ответил отрицательно. Он также опроверг осведомленность российского лидера о том, что кибератаки будут совершаться, а также заявил, что суть обвинений избранного президента Дональда Трампа о том, что Россия стоит за кибервзломами сервисов партий демократов и республиканцев, является неверной.

Песков подчеркнул необходимость различать источник, от которого может исходить угроза безопасности информационных ресурсов, и не делать поспешных выводов и обвинений.

«Это очень важная деталь. Если вы упоминаете какие-либо IP-адреса российского происхождения, это одна история. Но другое дело, если вы обвиняете официальную Москву, определенных людей в российском правительстве», — заявил он. ​

Мы живем в 21 веке технологий, и каждый IP-адрес сейчас может быть известен студентам бакалавриата.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

Национальная разведка США 6 января представила доклад, в котором официально обвинила Россию во вмешательстве в ход президентских выборов США 2016 года.

В ходе конференции 11 января Дональд Трамп признал, что ответственность за взлом серверов Демократической партии стоит за Россией. Он пообещал в течение 90 дней принять решение в отношении Москвы по этому поводу.

Комментарии
1
Наталья Немцева
Пучеглазая придурь !
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