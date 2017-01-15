В Калининграде предложили Литве кирпич для возведения забора на границе

При этом он усомнился в том, что реализация проекта по строительству 135-километрового заграждения обойдется Вильнюсу в анонсированные 3,6 миллиона евро. Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов «камерами и специальной техникой».

«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что область готова совместно с соседями противодействовать незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России.

Кроме того, Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для возведения забора стройматериалы в Калининградской области.