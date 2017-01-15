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22:33 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде предложили Литве кирпич для возведения забора на границе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская сторона поддерживает любые инициативы, направленные на поддержание прозрачности границ и борьбу с контрабандой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение Литвы построить забор на границе с Россией.

Источник: РИА Новости

При этом он усомнился в том, что реализация проекта по строительству 135-километрового заграждения обойдется Вильнюсу в анонсированные 3,6 миллиона евро. Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов «камерами и специальной техникой».

«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что область готова совместно с соседями противодействовать незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России.

Кроме того, Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для возведения забора стройматериалы в Калининградской области.

Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят.
Антон Алихановврио губернатора Калининградской области

Накануне глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас обнародовал планы по строительству 135-километрового забора на границе Литвы и Калининградской области. По словам политика, на возведение сооружения уже выделены 3,6 миллиона евро.

Комментарии
9
Виктор Гущин
Молодец Антон Алиханов! Только бизнес и ничего личного. Чувство юмора не в счет...
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vesta
рыжего с флагом - впереди колонны. Трудотерапия ему не повредит ))
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Ваня Пупкин
Они там Рыжего до сих пор треплют.
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