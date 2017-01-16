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01:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово для защиты сербов

Президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета по национальной безопасности ответил на вопрос о готовности Белграда послать в Косово вооруженные силы.

Источник: AP 2016

«Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — приводит «РИА Новости» его слова.

До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение.
Томислав Николичпрезидент Сербии

Ранее сербский поезд дальнего следования, отправившийся по маршруту Белград—Косово, не был пропущен через границу. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что в составе находятся сербские чиновники, у которых нет разрешения на въезд в республику.

Косовские албанцы отказались его пропускать, угрожая использовать свои спецподразделения.

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