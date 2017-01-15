Песков заявил, что у России нет территориальных амбиций

«У России никогда не было территориальных амбиций, — подчеркнул он. — Присоединение Крыма — это не территориальные амбиции, а принятие двух миллионов людей, которые пытались спасти свои жизни от опасности экстремистов. Это было спровоцировано в результате вооруженного захвата власти в Киеве, поддержанного некоторой третьей стороной».
На вопрос, «есть ли у России географический план по захвату территорий»,
На вопрос, идет ли речь о «сфере влияния России», Песков ответил: «Что есть сфера влияния? Это — сфера взаимозависимости. Мы взаимно зависим от многих стран».
У нас — огромный объем экономического сотрудничества, который, к сожалению, сокращается с европейскими странами. Мы улучшаем отношения с Японией, Китай — наш основной партнер. Мы заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации.