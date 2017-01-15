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23:20 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что у России нет территориальных амбиций

Пресс-секретарь президента РФ вновь напомнил, что присоединение Крыма — это отражение воли народа полуострова.

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. У России никогда не было территориальных амбиций, а присоединение Крыма — это отражение воли народа, населяющего Крымский полуостров. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У России никогда не было территориальных амбиций, — подчеркнул он. — Присоединение Крыма — это не территориальные амбиции, а принятие двух миллионов людей, которые пытались спасти свои жизни от опасности экстремистов. Это было спровоцировано в результате вооруженного захвата власти в Киеве, поддержанного некоторой третьей стороной».

На вопрос, «есть ли у России географический план по захвату территорий», пресс-секретарь президента РФ ответил: «У нас есть действующий географический план президента Путина, который предусматривает содействие интеграционным механизмам на территории бывшего СССР». «Он нацелен на создание пространства экономического сотрудничества и предсказуемости, — продолжал он. — Именно в этом состоит суть плана, а не в захвате чьих-то территорий».

На вопрос, идет ли речь о «сфере влияния России», Песков ответил: «Что есть сфера влияния? Это — сфера взаимозависимости. Мы взаимно зависим от многих стран».

У нас — огромный объем экономического сотрудничества, который, к сожалению, сокращается с европейскими странами. Мы улучшаем отношения с Японией, Китай — наш основной партнер. Мы заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
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