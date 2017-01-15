Постпред Израиля при ООН назвал парижскую конференцию «оторванной от реальности»
Встреча во Франции — это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в США, заявил Данни Данон.
Встреча во Франции — это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в США, заявил Данни Данон.
ООН, 15 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конференция по ближневосточному урегулированию, состоявшаяся в Париже, была «оторвана от реальности», а ее участники уделяли чрезмерное внимание Израилю вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Такое мнение выразил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон.
Парижская конференция настолько оторвана от реальности, что она протянула руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы двигаться в направлении мира. Вместо того, чтобы поддержать совместные усилия по борьбе с глобальным терроризмом, конференция была одержимо сосредоточена на Израиле.
По мнению Данона, встреча во французской столице — это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в Вашингтоне.
«В последующие несколько недель мы вступим в новую эру и будем работать с новой администрацией США, чтобы возместить ущерб, нанесенный резолюцией Совета Безопасности и другими односторонними инициативами», — отметил он.
Участники состоявшейся в Париже второй конференции подтвердили приверженность урегулированию
В документе выражается поддержка решениям СБ ООН, в том числе принятой в декабре резолюции 2334, требующей от Израиля прекращения строительства поселений на оккупированных палестинских территориях.