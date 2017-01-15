Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
00:23 (мск), источник: ТАСС

Постпред Израиля при ООН назвал парижскую конференцию «оторванной от реальности»

Встреча во Франции — это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в США, заявил Данни Данон.

Источник: AP 2016

ООН, 15 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конференция по ближневосточному урегулированию, состоявшаяся в Париже, была «оторвана от реальности», а ее участники уделяли чрезмерное внимание Израилю вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Такое мнение выразил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон.

Парижская конференция настолько оторвана от реальности, что она протянула руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы двигаться в направлении мира. Вместо того, чтобы поддержать совместные усилия по борьбе с глобальным терроризмом, конференция была одержимо сосредоточена на Израиле.
Данни Данонпредставитель Израиля в ООН

По мнению Данона, встреча во французской столице — это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в Вашингтоне.

Читайте также
Израиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломата

«В последующие несколько недель мы вступим в новую эру и будем работать с новой администрацией США, чтобы возместить ущерб, нанесенный резолюцией Совета Безопасности и другими односторонними инициативами», — отметил он.

Участники состоявшейся в Париже второй конференции подтвердили приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств для двух народов. В коммюнике, принятом по итогам встречи представителей около 70 стран, содержится призыв к обеим сторонам конфликта «воздержаться от односторонних шагов, которые предвосхитят итоги переговоров по вопросам окончательного статуса, в том числе касающимся Иерусалима, границ, безопасности, беженцев».

В документе выражается поддержка решениям СБ ООН, в том числе принятой в декабре резолюции 2334, требующей от Израиля прекращения строительства поселений на оккупированных палестинских территориях.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Верните евреев в Египет . Там их родина .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: разногласия между спецслужбами США и Трампом не вызывают смеха в Кремле
Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день
Кремль прокомментировал назначение Тиллерсона госсекретарем
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Второй ребенок найден погибшим на реке в Краснодарском крае
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь