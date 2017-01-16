Украина передаст Таиланду новую партию танков

Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с королевством Таиланд. Об этом сообщили специалисты ГК «Укрспецэкспорт», сопровождающие военно-техническое сотрудничество двух стран.

«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ “Оплот” начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», — отметили в ГК «Укрспецэкпорт».