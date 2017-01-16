Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери
Встречаем старый Новый год с детьми
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
14События недели в фотографиях
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
00:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина передаст Таиланду новую партию танков

Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника.

Источник: Telegraf.com.ua

Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с королевством Таиланд. Об этом сообщили специалисты ГК «Укрспецэкспорт», сопровождающие военно-техническое сотрудничество двух стран.

«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ “Оплот” начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», — отметили в ГК «Укрспецэкпорт».

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По согласию сторон, сроки поставки были перенесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины. Боевая машина «Оплот», производимая ГП «Завод им. В. А. Малышева», — инновационная конкурентоспособная техника, которой уже заинтересовались потенциальные покупатели из разных уголков мира. Поэтому недобросовестные конкуренты препятствуют выходу техники на международный рынок, отмечают в ГК «Укрспецэкспорт».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день
Кремль прокомментировал назначение Тиллерсона госсекретарем
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Постпред Израиля при ООН раскритиковал парижскую конференцию
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Обнаружено тело третьего пропавшего в Краснодаре ребенка
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь