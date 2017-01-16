Украина передаст Таиланду новую партию танков
Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника.
Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника.
Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с королевством Таиланд. Об этом сообщили специалисты ГК «Укрспецэкспорт», сопровождающие
«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ “Оплот” начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», — отметили в ГК «Укрспецэкпорт».
По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По согласию сторон, сроки поставки были перенесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято