Дональд Трамп: часть санкций с России можно снять при условии сокращения ядерных вооружений

Дональд Трамп заявил, что можно поставить такое условие на снятие некоторых ограничительных мер, наложенных на Россию.

«На Россию наложены санкции — давайте посмотрим, сможем ли мы добиться позитивных соглашений с Россией. Одно не требует доказательств, что ядерное вооружение должно быть основательно сокращено, это (может быть) частью этого (снятия санкций.— “Ъ”)», — цитирует издание господина Трампа.

Ранее Дональд Трамп в эфире MSNBC заявил о готовности к новой гонке вооружений. Так избранный президент прокомментировал свое высказывание о том, что США необходимо увеличить ядерный арсенал. Представитель господина Трампа ранее объяснил, что избранный президент имел в виду «угрозу распространения ядерного оружия и крайнюю необходимость предотвратить это».

В ноябре США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что Москва может вернуться к выполнению соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном в ядерной сфере. В начале октября российское правительство объявило о приостановке соглашений с США по сотрудничеству в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах.