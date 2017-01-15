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02:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп: часть санкций с России можно снять при условии сокращения ядерных вооружений

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Times, что в отношении соглашения о ядерном разоружении с Россией необходимо существенно сократить арсеналы оружия массового уничтожения.

Источник: Reuters

Дональд Трамп заявил, что можно поставить такое условие на снятие некоторых ограничительных мер, наложенных на Россию.

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«На Россию наложены санкции — давайте посмотрим, сможем ли мы добиться позитивных соглашений с Россией. Одно не требует доказательств, что ядерное вооружение должно быть основательно сокращено, это (может быть) частью этого (снятия санкций.— “Ъ”)», — цитирует издание господина Трампа.

Ранее Дональд Трамп в эфире MSNBC заявил о готовности к новой гонке вооружений. Так избранный президент прокомментировал свое высказывание о том, что США необходимо увеличить ядерный арсенал. Представитель господина Трампа ранее объяснил, что избранный президент имел в виду «угрозу распространения ядерного оружия и крайнюю необходимость предотвратить это».

В ноябре США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что Москва может вернуться к выполнению соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном в ядерной сфере. В начале октября российское правительство объявило о приостановке соглашений с США по сотрудничеству в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах.

Комментарии
13
Андрей Лебедев
Да вроде, как раз Вы начали раньше всех определять Трампа..) Сергей, победите уже этот недуг в себе..и возможно тогда станете добрее...а то чего то нервный Вы=) Удачи)
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
а с глистами все равно лучше чувствуешь и это заметно ...не скромничай ...глистопродавец...
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
с чего? рано начал определять ....торопливость признак поноса ...
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