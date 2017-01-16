Калининград готов поставить стройматериалы для стены на границе с Литвой
Власти Калининграда не против борьбы с контрабандой на
Власти Калининграда не против борьбы с контрабандой на
Несомненно, контрабанда на границе — это проблема и бороться с ней необходимо, считает врио губернатора. Однако есть сомнения в том, что за объявленные литовской стороной 3,5 млн евро можно построить стену на границе, длина которой составляет 135 км.
«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть,
На вопрос журналиста о целесообразности российского участия в построении забора на границе с Литвой и необходимости властям области «вырыть ров» вдоль предполагаемой к строительству стены Алиханов рекомендовал не искать в обсуждаемой ситуации политического контекста. Хотя в случае необходимости глава региона выразил готовность помочь литовским коллегам строительными материалами.
«У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича “Пятый элемент”. Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену», — заявил глава Калининградской области.
Ранее в субботу, 14 января, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил о том, что на возведение забора вдоль границы с РФ планируется потратить 3,6 миллиона евро. Реализация столь масштабного проекта, по мнению министра, направлена на борьбу с контрабандистами и нелегалами.