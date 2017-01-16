Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Улетаю холостяком": Воробьев застал любимую за изменой
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Калининград готов поставить стройматериалы для стены на границе с Литвой

Власти Калининграда не против борьбы с контрабандой на российско-литовской границе посредством возведения стены, однако к такому начинанию относятся скептически. Об этом заявил в интервью телеканалу «Вести 24» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Несомненно, контрабанда на границе — это проблема и бороться с ней необходимо, считает врио губернатора. Однако есть сомнения в том, что за объявленные литовской стороной 3,5 млн евро можно построить стену на границе, длина которой составляет 135 км.

«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ, — высказал мнение Алиханов. — Скорее всего, речь идет о техническом усилении определенных участков границы».

На вопрос журналиста о целесообразности российского участия в построении забора на границе с Литвой и необходимости властям области «вырыть ров» вдоль предполагаемой к строительству стены Алиханов рекомендовал не искать в обсуждаемой ситуации политического контекста. Хотя в случае необходимости глава региона выразил готовность помочь литовским коллегам строительными материалами.

«У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича “Пятый элемент”. Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену», — заявил глава Калининградской области.

Ранее в субботу, 14 января, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил о том, что на возведение забора вдоль границы с РФ планируется потратить 3,6 миллиона евро. Реализация столь масштабного проекта, по мнению министра, направлена на борьбу с контрабандистами и нелегалами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь