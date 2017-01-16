Калининград готов поставить стройматериалы для стены на границе с Литвой

Несомненно, контрабанда на границе — это проблема и бороться с ней необходимо, считает врио губернатора. Однако есть сомнения в том, что за объявленные литовской стороной 3,5 млн евро можно построить стену на границе, длина которой составляет 135 км.

«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ, — высказал мнение Алиханов. — Скорее всего, речь идет о техническом усилении определенных участков границы».

На вопрос журналиста о целесообразности российского участия в построении забора на границе с Литвой и необходимости властям области «вырыть ров» вдоль предполагаемой к строительству стены Алиханов рекомендовал не искать в обсуждаемой ситуации политического контекста. Хотя в случае необходимости глава региона выразил готовность помочь литовским коллегам строительными материалами.

«У нас на границе с Литвой есть замечательный завод по производству кирпича “Пятый элемент”. Если коллеги захотят, мы можем им кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену», — заявил глава Калининградской области.

Ранее в субботу, 14 января, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил о том, что на возведение забора вдоль границы с РФ планируется потратить 3,6 миллиона евро. Реализация столь масштабного проекта, по мнению министра, направлена на борьбу с контрабандистами и нелегалами.